옥션, LF패션 패밀리 세일…헤지스·닥스·TNGT 특가 판매

[아시아경제 김유리 기자] 옥션은 오는 12일까지 브랜드 쇼케이스를 통해 'LF패션 패밀리 세일' 기획전을 열고 헤지스, 닥스, TNGT 등의 겨울 인기 상품을 특가에 선보인다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 겨울 시즌에 접어들면서 본격적인 월동준비에 나서는 이들을 위해 마련한 기획전으로 니트, 가디건, 점퍼, 코트, 장갑 등 겨울철 꼭 필요한 패션 아이템을 옥션 단독 특가에 만날 수 있다.

전용 할인쿠폰도 제공한다. 전 회원에게 5000원 이상 구매 시 최대 20만원까지 할인되는 '18% 할인쿠폰'을 매일 7장씩 지급한다. 멤버십회원인 스마일클럽 회원에게는 '25% 할인쿠폰'을 추가로 제공한다. 스마일페이에 등록한 삼성카드로 결제 시 최대 2만원까지 할인되는 '10% 중복할인 쿠폰'도 제공한다. 1만5000원 이상 구매 시 적용된다.

사은품 이벤트도 준비했다. 15만원 이상 구매 시 선착순 50명에게 스타벅스 기프티콘을, 30만원 이상 구매 시 선착순 10명에게 헤지스 남성 머플러를 증정한다. 응모기간은 12일까지로 ID당 1회 참여 가능하다. 경품 당첨자는 2~3주 후 개별 연락으로 안내할 예정이다.

