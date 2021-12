풀무원, 이색 전골 메뉴 ‘진한 김치어묵전골’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원식품은 겨울철 인기 메뉴인 어묵전골에 잘 익은 김치 건더기를 넣어 한식으로 재해석한 어묵 간편식 ‘진한 김치어묵전골’을 출시했다고 9일 밝혔다.

‘진한 김치어묵전골’은 건조 김치 플레이크 대신 냉장 김치 원물을 그대로 사용해 전골의 풍미를 높인 것이 특징이다. 국산 배추로 담근 김치는 최적의 발효 조건으로 숙성해 아삭한 식감과 시원한 감칠맛을 살렸다.

볼어묵, 사각어묵, 두부완자어묵 등 각기 다른 5가지 종합 어묵과 가래떡이 담겼다. 진공포장을 적용해 어묵의 신선함과 쫄깃한 식감을 오래 유지할 수 있으며 유통기한도 늘어나 보관 편리성과 취식 만족도를 높였다.

이기욱 풀무원식품 어묵PM은 “’진한 김치어묵전골’은 겨울철 따뜻하게 즐기는 어묵전골에 신선한 냉장 김치를 더해 한국인이 좋아하는 얼큰함을 극대화한 간편식”이라며 “앞으로도 풀무원만의 제품 개발 노하우를 바탕으로 소비자 기호에 맞춘 다양한 메뉴를 개발하며 어묵시장을 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.

