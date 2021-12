[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆베셀=상장 적격성 실질 심사 대상 제외 결정

◆HB테크놀러지=HB옵텍스 흡수합병 결정

◆하이제5호스팩=드림인사이트 흡수합병 결정

◆위니아딤채=위니아에이드 주식 477억원 규모 취득 결정

◆녹원씨엔아이=피고 정 씨의 횡령 혐의에 대해 징역 2년 및 벌금 3억원 2심 판결, 하이소닉 주식 60억원 규모 처분 결정

◆씨앤투스성진=무상증자에 따라 9일 권리락 발생

◆삼진=종속사 SAMJIN THAI 주식 51억원 규모 취득 결정, 주당 0.20주 주식배당과 100원 현금 배당 결정

◆유진기업=유진더블유사모투자합자회사 주식 1000억원 규모 취득 결정

◆디지탈옵틱=모바일사업부 영업정지

