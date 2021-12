카카오모빌리티, 주차장 운영업체 GS파크24 650억원에 인수

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 주차장 운영업체 'GS파크24'를 650억원에 인수한다고 8일 공시했다.

GS인터파크24는 국내 최초 브랜드 주차장과 24시간 연중무휴 무인주차 시스템을 선보인 GS그룹의 주차 계열사다.

카카오모빌리티는 GS파크24 주차장에 인공지능(AI) 등 ICT 기술을 접목해 주차장을 도심 이동의 거점 인프라로 진화시킨다는 계획이다.

카카오모빌리티는 2017년 카카오T 애플리케이션(앱)에서 주차 서비스를 시작했다. 주차장 검색에서 길안내, 입차, 요금할인·결제 등 전 과정을 모바일로 통합해 제공하고 있다. 에버랜드, 코엑스, 센터필드 등 주요 주차장의 운영을 맡아 주차 서비스를 구축해왔다.

이창민 카카오모빌리티 부사장은 "주차장은 이동의 시작과 끝이 이뤄지는 도심 이동의 핵심 인프라로, 이번 인수를 통해 주차장을 거점으로 하는 다양한 신규 기술과 서비스를 테스트해볼 수 있는 기반을 확보하게 됐다"며 "주차장이라는 공간에 새로운 가치를 부여하고 인접한 여러 산업이 함께 발전할 수 있는 토대를 닦아나가겠다"라고 말했다.

