방대본 "확진자 계속 증가할 것… 조치 시점 계속 검토"

[아시아경제 박준이 기자] 코로나19 신규 확진자가 7천 명 대를 넘어선 가운데 정부가 당분간 확진자가 계속해서 증가할 것이라고 밝혔다. 비상계획과 같은 조치 시점에 대해서는 계속해서 검토하겠다고 했다.

박영준 중앙방역대책본부(방대본) 역학조사팀장은 8일 브리핑에서 "코로나19 유행 추이를 전망할 때 인구집단의 방어능력, 이동량, 현재의 감염자 규모 등 3가지 지표가 중요하다"며 "규모는 사상 최대이고 이동량도 줄지 않고 추가접종에 속도가 붙지 않는 현 상황으로 보면 확진자는 계속 증가할 것"이라고 말했다.

그는 "(정부가) 어느 시점에 특단의 조치, 즉 비상계획을 발동할지는 상황을 주의 깊게 모니터링하면서 검토할 것으로 안다"고 했다.

손영래 중앙사고수습본부(중수본) 사회전략반장도 이날 브리핑에서 상황의 심각성을 강조하면서 "현재 중환자 발생 규모를 적어도 1∼2주 정도 이내에는 유지 또는 감소세로 전환하는 게 중요하다고 보고 있다"고 말했다.

손 반장은 "최대한 빠르게 중환자실을 추가로 확충하고 있지만, 의료인력의 배정 등 한계가 있다"며 "(확진자) 약 1만명 정도까지는 견딜 수 있지만, 그 이상을 위해서는 상당한 의료적 조정이 추가로 필요해 예정된 병상 확충 작업을 계속해서 추진하겠다"고 설명했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr