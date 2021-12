국경폐쇄하던 호주가 文대통령 국빈방문 요청한 까닭 (종합)

靑 "호주 총리의 거듭된 요청에 따른 것"…양국, 경제회복과 미래 먹거리 창출 공감대

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] "호주는 방역조치 등 우리 대표단의 안전 확보를 위해 만전을 기하고 있다며 예정대로 방문해 달라는 입장을 거듭 전달했다."

청와대 고위 관계자는 8일 기자들을 만난 자리에서 문재인 대통령의 오는 12일 호주 국빈 방문 배경과 관련해 이렇게 전했다. 문 대통령은 3박 4일 일정으로 호주를 국빈 방문할 예정이다.

양국의 수교 60주년을 계기로 호주의 스콧 모리슨 총리가 초청해서 이뤄진 일정이다.

국경 폐쇄를 단행할 정도로 코로나19 방역에 엄격했던 호주가 코로나 사태 이후 처음으로 외국정상(문 대통령)을 초청한 이유는 무엇일까. 한국은 물론 호주도 코로나19 변이 바이러스인 오미크론 확산 문제로 어려움을 경험하고 있다는 점에서 양국 정상의 만남 배경에 관심이 쏠리고 있다.

호주가 문 대통령 초청에 공을 들인 이유는 경제회복과 미래 먹거리 창출이라는 양국 공감대와 관련이 있다. 청와대 고위 관계자는 "문 대통령의 호주 국빈 방문은 호주 총리의 거듭된 초청에 따른 것이고 이번 방문을 계기로 글로벌 공급망이나 방산, 경제, 인적 교류 등 다양한 협력이 강화될 것"이라고 기대했다.

청와대 고위 관계자는 "정부의 국정 최우선 순위는 코로나 대응이다. 그러나 경제회복도 중점적으로 추진해야 한다. 호주 방문을 통해 핵심 광물 등에 대한 안정적 공급망 구축과 미래 산업 분야의 협력을 강화함으로써 경제회복과 미래 먹거리 창출을 기대한다"고 설명했다.

한국은 호주의 4위 교육 대상국이다. 호주는 한국의 8위 교역 대상국이다. 양국 간 인적 교류는 코로나 이전에 연간 40만명에 이를 정도로 활발했다. 양국은 코로나 경제 위기 극복을 위해 서로를 필요로 하고 있다는 게 청와대 설명이다.

청와대 고위 관계자는 "호주는 한국전에 참전한 전통적인 우방으로 국방 안보 분야의 교류가 가장 활발한 국가 중 하나"라면서 "최근 요소수 부족 사태 시 가장 먼저 지원의 손길 보낸 국가"라고 설명했다.

청와대 고위 관계자는 "이번 방문에서 양국간 상호 보완적인 산업 구조를 바탕으로 청정 에너지, 인공지능, 디지털, 통상, 우주분야 등 신성장 협력 무대를 창출해 공동번영 방향을 제시할 것으로 예상한다"고 말했다.

청와대 고위 관계자는 "호주는 한국의 광물자원 수입 1위 대상국이다. 전기차, 2차전지 등의 원료인 리튬, 코발트, 니켈 등 희토류 수요가 크게 늘어날 것으로 예상되는 상황에서 호주는 전략적 협력 가치가 높은 국가"라고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr