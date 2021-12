브이티지엠피, 日 라쿠텐 시트 마스크 1위 수상… 시카 라인 ‘돌풍’ 재확인

[아시아경제 장효원 기자] 브이티지엠피 브이티지엠피 018290 | 코스닥 증권정보 현재가 7,530 전일대비 30 등락률 -0.40% 거래량 136,691 전일가 7,560 2021.12.08 15:09 장중(20분지연) 관련기사 브이티지엠피 “브이티코스메틱, 코로나19에도 4년 연속 성장 지속”브이티지엠피, 日 MZ세대 라이징스타 ‘이토요 마리에’ 시카 모델 발탁브이티지엠피, 3분기 누적 영업익 167억… 전년비 154% 증가 close 의 화장품 사업부 브이티코스메틱의 ‘시카 데일리 수딩 마스크’가 일본의 간판급 뷰티 어워드인 ‘라쿠텐 베스트 코스메 2021(Rakuten Best Cosme 2021)’에서 시트 마스크·페이스 팩 부분 1위에 등극했다고 8일 밝혔다.

일본의 3대 온라인 플랫폼 중 하나인 라쿠텐(Rakuten)에서 매년 히트 뷰티 아이템을 선정하는 ‘베스트 코스메’는 일반 소비자 사이에서 제품에 대한 인기를 가늠할 수 있는 척도로써 상징성이 크다.

브이티코스메틱의 이번 라쿠텐 베스트 코스메의 수상의 바탕에는 일본 현지 소비자들 사이에서 ‘시카 라인’이 히트 뷰티 베스트셀러 아이템으로 확고히 자리 잡았다는 긍정적인 평가를 받고 있다.

한편 브이티코스메틱은 일본에서 큰 사랑을 받고 있는 배우인 ‘이토요 마리에(MARIE IITOYO)’를 모델로 발탁하여 일본 내 대대적인 광고를 통해 ‘시카 라인’에 대한 열풍을 일본 전역으로 뻗어가고 있다.

이토요 마리에 광고는 지난달 17일부터 이달까지 TV CF 송출을 비롯해 일본 최대 번화가이자 트렌드를 선도하는 도쿄 시부야의 전광판과 시부야역 기둥 광고를 비롯한 지하철 내 교통광고를 진행 중이다.

이러한 브이티코스메틱의 시카 라인 열풍은 매출로도 증명되고 있으며 일본 최대 온라인 쇼핑몰 ‘라쿠텐’과 ‘큐텐’의 올해 9월 메가 할인 행사 판매액이 전년 동월 대비 4배 큰 폭으로 증가하기도 했다.

현재 브이티코스메틱은 일본 전역에 분포하고 있는 대형 멀티 브랜드숍 로프트(LOFT)와 플라자(PLAZA) 등에 입점을 통한 온라인 시장점유율을 오프라인 매장까지 꾸준히 확대하며 안정적인 성장세를 보이고 있다.

