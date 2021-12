KB국민은행, 티맵모빌리티와 ESG 및 상생 협업 위한 업무제휴

ESG 실천 확대를 위한 금융 서비스 공동 개발

[아시아경제 박선미 기자]KB국민은행은 티맵모빌리티와 ESG 및 상생 협업을 위한 전략적 업무제휴를 체결했다고 8일 밝혔다.

전날 KB국민은행 여의도 본점에서 열린 협약식에는 이종호 티맵모빌리티 대표, 허인 KB국민은행장 및 양 기관 관계자가 참석했다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 ▲탄소절감, 안전운전 등 ESG실천 확대를 위한 금융 상품 및 서비스 공동 개발 ▲플랫폼 구성원, 제휴 업체 등에 원활한 금융지원을 통한 상생과 자립 지원 ▲플랫폼·전기차·미래모빌리티 등 신사업 공동 추진 등 상호 간 지속적인 협력 등을 진행할 예정이다. 업무협약 이후에도 양 기관의 실무자급으로 구성된 협업 팀을 운영하며 함께 과제를 추진하기로 했다.

또한 양사의 데이터와 콘텐츠를 결합해 안전운전과 연비운전을 실천하는 고객에게 다양한 금융 혜택을 제공할 예정이다. 배달 라이더, 대리·택시·화물 기사, 대리점 등 플랫폼 구성원들의 금융 사각지대를 최소화하고 자립을 돕는 상생 지원 상품도 공동 개발할 예정이다. 이밖에도 양사 플랫폼 내 콘텐츠 연계, 화물 주선 업체 금융 지원, 탄소 마일리지 상품 등 미래 신사업에 대해서도 협력 분야를 발굴해 나갈 예정이다.

허인 KB국민은행장은 “모빌리티 플랫폼을 선도하는 티맵모빌리티와 협업하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며, “양사의 협업으로 긍정적인 사회 문화를 확산하고 다양한 사회 구성원과 상생의 길을 만들어나가길 희망한다”고 밝혔다.

