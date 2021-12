기보, 우수 기술기업과 투자자 만남의 장 마련

'2021 기술보증기금 투자기업 IR데이' 개최

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 김종호, 이하 기보)은 8일 서울 서초구 엘타워에서 기보가 투자하거나 투자 예정인 우수기술기업의 후속 투자 유치를 지원하기 위해 '2021 기술보증기금 투자기업 IR데이'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 기보가 투자한 우수기술기업과 벤처캐피털 관계자 등이 온·오프라인으로 참석해 선배기업가의 강연, 투자유치를 위한 기업들의 IR 피칭, 네트워킹 등의 시간을 가졌다.

IR 피칭에는 ▲일레븐코퍼레이션 ▲이지차저 ▲나노바이오시스템 ▲스킴스바이오 ▲케이비엘러먼트 ▲프로앱텍 ▲에스티원 등 7개 기업이 나서 각자의 비즈니스 모델과 그동안의 성과를 선보이고 투자유치에 나섰다. 이후 네트워킹 시간에 참석자들과 투자자 간의 1대 1 매칭 상담 등이 이뤄졌다.

김영갑 기보 이사는 "앞으로 벤처캐피탈과의 협업을 강화하고 성장 가능성이 높은 중소벤처기업의 스케일업 자금을 집중 지원해 4차 산업혁명을 선도할 유니콘기업으로 육성, 지역경제 활성화와 좋은 일자리 창출에 앞장서겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr