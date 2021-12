[아시아경제 최대열 기자] SK케미칼 등 SK 관계사 5곳이 회사가 있는 경기도 성남지역 저소득층 가정을 위해 김치 850상자를 성남시 사회복지협의회에 전달했다. SK㈜ C&C, SK가스, SK D&D. SK네트웍스가 함께했으며 이번에 전달한 김치는 사회적기업에서 만들었다. 이들 회사는 앞서 2016년부터 6년째 함께 사회공헌활동을 하고 있다. 회사 관계자는 "앞으로도 지역 관계사와 함께 취약계층 지원을 위한 나눔을 통해 사회에 기여하겠다"라고 말했다.

