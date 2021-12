SK텔레콤, 블록체인 기술 활용해 백신접종 정보 안심 제공

'이니셜' 앱 사용시 통신사 관계 없이 누구나

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤이 블록체인 기술을 통해 코로나19 예방 접종 정보 서비스를 제공한다.

SK텔레콤은 라온화이트햇, 아이콘루프, 코인플러그와 함께 DID(Decentralized Identifiers, 탈중앙화 신원증명) 기반 코로나19 예방 접종 정보 서비스를 8일부터 시작한다고 밝혔다.

SK텔레콤은 자사 '이니셜' 애플리케이션(앱)을 통해 코로나19 백신 접종 정보가 포함된 예방 접종 정보를 발급, 조회할 수 있도록 정보서비스를 제공하고 향후 QR코드를 통한 인증 기능도 추가할 예정이다.

코로나19 백신을 접종 완료한 고객은 가입 통신사에 관계없이 이니셜 앱만 설치하면 예방 접종 정보 조회가 바로 가능해진다. 정보서비스 이용자는 QR코드 생성 과정에서 인증에 필수적인 정보만을 선택해 제출할 수 있다. 생성된 정보는 특정 기업의 서버가 아닌 사용자 스마트폰의 보안영역에만 보관되어 개인정보 보호도 한층 강화될 것으로 기대된다.

SK텔레콤은 연내 적용을 목표로 코로나19 예방 접종 정보 기반의 서비스도 준비 중이다. 먼저 보건복지부에서 추진하는 노인일자리·사회활동 지원사업 참여자의 보다 안전한 근무환경 조성에 코로나19 예방 접종 정보를 활용할 예정이다. 또한 이니셜을 활용한 무인매장 출입인증 서비스를 오픈할 예정이다.

오세현 SK텔레콤 디지털 에셋 CO(컴퍼니)담당은 "이를 통해 소상공인들의 경제 활성화에도 도움이 되는 등 DID 기술이 사회 전반의 ESG(환경·사회·기업구조) 가치를 창출하는데 기여하기를 희망한다"고 밝혔다.

한편, SK텔레콤은 이니셜 코로나19 예방 접종 정보 서비스 출시 기념으로 이달 8일부터 15일까지 쿠폰 증정 이벤트를 진행한다. 이벤트 참여를 원하는 고객은 이니셜 앱의 공지사항 또는 이벤트 팝업의 링크를 통해 참여 정보를 등록하면 된다. 이벤트 참가 고객에게는 추첨을 통해 파리바게뜨 모바일 상품권 3만원권(100명)과 GS25 모바일 상품권 1000원권(1만8888명)을 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr