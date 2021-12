신세계푸드, 지역사회 소외계층에 ‘올반 김치’ 5000㎏ 기부

[아시아경제 이승진 기자] 신세계푸드가 지역사회 소외계층을 위해 ‘올반 김치’ 5000kg을 기부했다고 8일 밝혔다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 지역사회에 도움을 주기 위한 방법을 고민해 온 신세계푸드는 최근 배추 값 급등으로 김장 비용에 부담을 느끼는 소외계층이 늘고 있는 것에 주목했다.

이에 신세계푸드는 7일 본사가 위치한 서울 성동구 성수동 일원에 거주하는 독거노인, 장애인, 한부모 및 조손가정 등에 ‘올반 김치’ 500박스(10㎏)를 전달했다. 특히 신세계푸드 임직원들이 행정복지센터 5곳(성수1가 제1동 주민센터, 성수1가 제2동 공공복합청사, 성수2가 제1동 주민센터, 성수2가 제3동 주민센터, 송정동 주민센터)을 비롯해 각 가정으로도 직접 전달해 나눔의 의미를 더했다.

신세계푸드 관계자는 “이번 김치 기부를 통해 코로나19로 힘든 시기를 겪고 있는 지역사회 소외계층들이 조금이나마 따뜻한 겨울을 보냈으면 하는 바람이다”라며 “앞으로도 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 식품기업으로서 실질적으로 도움을 줄 수 있는 사회공헌활동을 펼쳐 나갈 계획이다”고 말했다.

한편 신세계푸드는 지난 4월 보육시설 아동들을 위해 ‘올반 옛날통닭’과 텀블러 세트 등을 전달한 데 이어 6월에는 미혼모자시설에 임직원들이 직접 만든 업사이클링 인형과 ‘올반’ 간편식을 기부하는 등 사회 취약계층을 돕기 위한 사회공헌활동을 꾸준히 이어가고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr