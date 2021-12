[클릭e종목]"빙그레, 내년 가격인상 효과 반영으로 원가 부담 상쇄"

[아시아경제 송화정 기자]IBK투자증권은 8일 빙그레 빙그레 005180 | 코스피 증권정보 현재가 53,200 전일대비 800 등락률 +1.53% 거래량 8,113 전일가 52,400 2021.12.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 음식료株, 4분기엔 살아날까[클릭e종목]"빙그레, 무형자산 감가상각비 장기간 이익 성장에 부담"녹아내리는 빙과株...증권가선 "지금이 매수 기회" close 에 대해 내년 가격 인상 효과가 온기로 반영되면서 원가 부담이 상쇄될 것으로 보고 투자의견 '매수'와 목표주가 6만6000원을 유지했다.

빙그레의 올해 4분기 실적은 시장전망치(컨센서스)를 하회할 것으로 전망된다. IBK투자증권은 빙그레의 4분기 연결기준 매출액이 2288억원으로 전년 동기 대비 3.4% 증가하고 영업손실 121억원으로 적자가 지속될 것으로 추정했다. 김태현 IBK투자증권 연구원은 "컨센서스(매출액 2284억원, 영업이익 82억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회할 것"이라며 "지난해 10월 초 해태아이스크림 인수 이후 연결 실적으로 반영됨에 따라 올해 3분기까지 큰 폭의 매출 성장세가 이어졌지만 4분기부터 인수 효과가 사라짐에 따라 매출 증가폭이 한 자리수로 낮아지고 원자재 가격 상승 부담이 여전한 상황에서 운송보관비, 지급수수료 증가세도 이어질 것으로 예상돼 적자폭이 크게 축소되기는 어려울 것"이라고 설명했다. 특히 발효유 판매가 지난 2분기와 3분기에 각각 전년 동기 대비 40%, 20% 늘었는데 이번 분기도 프로틴 드링크 판매 호조세에 가격 인상 효과가 더해져 호실적이 예상된다. 주스 판매는 전년 수준에 그치겠지만 커피음료 고성장세는 지속될 것으로 보인다. 냉동류(빙과 등) 매출은 1.3% 증가한 678억원으로 추정된다. 코로나19 수혜로 가정 내 아이스크림 소비가 크게 늘었던 지난해 4분기 판매 실적에 대한 부담이 있어 소폭 성장에 그칠 것으로 전망된다.

지난달부터 주요 제품 가격 인상분이 반영되고 있다. 11월부터 바나나맛우유와 요플레 오리지널 등 주요 제품에 대해 6~7% 인상된 가격이 반영됨에 따라 냉장류(유음료 등) 매출이 3.7% 개선될 것으로 기대된다. 내년에는 가격인상 효과가 온기 반영되며 원가 부담을 상쇄할 것으로 보인다. 김 연구원은 "전세계적인 코로나19 재확산세로 인해 당분간 원자재 가격 상승세가 지속될 것으로 예상되나 제품 가격 인상 효과가 내년 온기 반영됨에 따라 원가 부담이 상당 부분 상쇄될 것"이라며 "내년 매출액과 영업이익은 올해보다 각각 5.4%, 3.8% 개선될 것"이라고 말했다.

