지오씨㈜, 전남 사랑의열매에 마스크 20만장 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지오씨㈜(대표 박인철)가 전남사회복지공동모금회(회장 노동일·전남사랑의열매)에 코로나19 방역을 위한 마스크 20만장을 기탁했다.

전달식은 7일 오전 광주광역시 북구 지오씨에서 노동일 전남 사랑의열매 회장, 허영호 전남 아너소사이어티 회원 대표, 박인철 지오씨 대표 및 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

기탁된 마스크 20만장은 전남도 내 사회복지시설 및 기관으로 지원돼 코로나19 방역을 위해 사용될 예정이다.

박인철 대표는 “코로나19 확산세가 심각한 만큼 지역사회 내 방역에 도움이 되고자 기탁했다”며 “코로나19 극복에 지오씨도 함께 협력해 지역사회와 상생할 수 있는 기업이 되겠다”고 말했다.

노동일 전남 사랑의열매 회장은 “어려운 시기인 만큼 지역을 위한 나눔에 관심을 갖고 동참해주셔서 더욱 감사하다”면서 “사회복지시설 및 기관의 방역 강화에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편, 지오씨는 광케이블, 광부품, 광소자 제품을 생산하는 기업으로 아시아 최대 규모의 생산 설비와 높은 기술력으로 국내외 시장에서 활발히 사업을 펼치고 있다. 또한 지난해 지역 내 취약계층을 위해 마스크 100만장을 기탁하는 등 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr