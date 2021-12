신한자산운용, 녹색금융 선도 우수 자산운용사 선정

[아시아경제 이민지 기자] 신한자산운용은 환경부와 한국환경산업기술원이 주최한 ‘2021 녹색금융 우수기업’에 신한자산운용이 ‘녹색금융 선도 우수 자산운용사(장관상)’로 선정됐다고 7일 밝혔다.

‘녹색금융 우수기업 시상식’은 녹색금융 기반 구축 등 각 부문에 현저히 공헌한 기관, 기업에 포상함으로써 녹색금융 활성화를 촉진시키고자 만들어졌다. 지난 9월부터 녹색채권 발행 기업, 우수 은행, 우수 자산운용사 등 3개 부문에서 한 달 간 공모를 진행하였으며 심사를 거쳐 총 5곳의 녹색금융 우수기업이 선정되었다.

신한자산운용은 녹색금융 선도 우수 자산운용사(장관상)을 수상했다. 총 3조 324억원의 규모로 녹색금융상품을 운용하고 있는 것을 바탕으로 국내 최초 기후행동원칙선언문 선포, 국내 종합자산운용사 최초 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Dosclosure, 기후변화 관련 재무정보공개 협의체) 지지 선언, 국내 최초 넷제로 자산운용사 이니셔티브(Net Zero Asset Managers Initiative, NZAMI) 가입 등 환경을 위한 발 빠른 움직임이 눈에 띄었다.

또 신한자산운용은 242개 투자대상기업에 기후정보공개와 탄소정보공개프로젝트(CDP, Carbon Disclosure Project)의 참여, TCFD권고안 준수, 녹색경제활동 분류에 따른 정보공시를 요구하는 주주서한과 질의서를 국내 최초로 발송해 101개 기업의 응답을 받았다. 이를 통해 투자대상 기업의 연간 탄소비용 추정과 고위험군 식별에 반영, 투자 포트폴리오의 탄소집약도를 관리하는 등 환경관련 주주관여 활동(스튜어드시 코드)을 활발하게 진행한 점을 높게 평가 받았다.

이창구 신한자산운용 사장은 “지속가능한 미래를 위해 기후변화는 우리가 풀어내야하는 과제이며, 자산운용업이 기후변화 대응 및 탄소중립 사회로의 이행을 위해 그 역할을 담당해야 한다”며 “대한민국 ESG투자 명가로서의 책임과 역할을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr





>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>