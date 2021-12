우리넷, 자율주행 기록 모뎀 5500개 제주도 설치…"전국 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 우리넷이 5G 사물인터넷(IoT) 기반 자율주행용 부품 사업을 본격화 한다.

광통신망 전문 기업 우리넷은 자율주행(C-ITS)용 디지털운행기록(DTG, Digital Tacho Graph) 모뎀 'WD-L400K'이 KT를 통해 제주지역에 5500여 개 설치했다고 7일 밝혔다. 제주를 시작으로 컨소시엄을 통해 전국적으로 자율주행용 부품 공급할 예정이다.

우리넷의 DTG용 모뎀은 사물인터넷 기반 차량과 사물간의 통신을 위해 국내에 할당된 LTE Cat.4 KT망에서 작동되는 통신모듈이다. 이 모듈을 통해 차량은 무선으로 데이터를 수집하고 이를 내부 프로세스를 통해 처리한다. 제주 자율주행(C-ITS) 운영은 기본 네트웍크 Wave 망(5.9GHz)을 사용한다. 제주의 Wave 망 커버레이지는 넓지 않아 LTE도 모든 자율주행(C-ITS)용 네트웍크와 연동된다. 이 같은 기술은 네트워크 베이스의 차량간 통신기술이며, V2X 유사 기술로 발전할 전망이다.

V2X(Vehicle to Everything)는 차량이 사물인터넷과 같은 통신망을 이용해 주변 차량, 도로, 건물 등의 주요 정보를 교환하거나 공유하는 기술이다.

최호정 우리넷 IoT사업부 이사는 “이번 자율주행용 디지털운행기록 모뎀 ‘WD-L400K’의 제주지역을 기점으로 전국에 공급을 진행할 계획이다”라며 “V2X 시장이 점차 커지는 만큼 회사의 자율주행용 부품 사업도 함께 성장할 전망이다”라고 말했다.

