광주입석로타리클럽, 취약계층에 200만원 상당 이불 전달

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주입석로타리클럽(회장 최영길)이 최근 서구 상무1동 행정복지센터를 통해 200만원 상당 겨울이불을 후원하고, 이를 저소득 취약계층 세대에 전달해 포근한 이웃사랑을 실천해 화제다.

7일 서구에 따르면 이번 이불후원과 전달식은 입석로타리클럽 측에서 동절기를 맞아 경제적 어려움을 겪고 있는 이웃들에게 따뜻한 겨울을 나기를 바라는 마음에서 준비했다.

상무1동 행정복지센터에서는 기탁받은 이불을 관내 저소득 취약계층 30세대에 건네면서 위로와 함께 용기의 마음도 전달했다.

최영길 광주입석로타리클럽 회장은 “코로나19가 장기화 되고 있는 상황 속에서 어렵게 지내고 계시는 저소득 가정에게 조금이나마 따뜻한 나눔의 마음이 전달되길 바란다”며 “주민 모두가 행복한 상무1동이 됐으면 한다”고 말했다.

이어 류선석 상무1동장은 “어둠이 깊을수록 새벽은 가깝다는 말처럼 지금은 비록 추운 겨울이지만, 금번 나눔의 행사를 통해 다가올 봄의 따사로움이 느껴지는 행사였다”며 전했다.

아시아경제 호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr