[프로필] 최윤호 삼성SDI 대표이사 사장

삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 687,000 전일대비 11,000 등락률 -1.58% 거래량 114,851 전일가 698,000 2021.12.07 13:35 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI 전영현 부회장 승진…신임 대표에 최윤호 사장코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분"상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속 close 는 신임 대표이사에 최윤호 삼성전자 사장을 선임했다고 7일 밝혔다.

최윤호 신임 사장은 삼성전자 구주총괄 경영지원팀장과 사업지원TF 담당임원, 전사 경영지원실장을 거치며 삼성전자의 글로벌 성장에 기여한 것으로 평가받는다.

△ 1963년생 △ 성균관대 경영학

△ 주요 경력

- 2020. 1 ~ 현재 삼성전자 경영지원실장

- 2017.11 ~ 2020. 1 삼성전자 사업지원T/F 담당임원

- 2014. 5 ~ 2017.11 삼성전자 무선사업부 지원팀장

- 2010.12 ~ 2014. 4 삼성미래전략실 전략1팀 담당임원

- 2010. 1 ~ 2010.12 삼성전자 사업지원팀 담당임원

- 2007. 1 ~ 2009.12 삼성전자 구주총괄 경영지원팀장

- 2004. 2 ~ 2007. 1 삼성전자 경영관리그룹 담당임원

- 2002. 3 ~ 2004. 1 삼성전자 해외관리그룹

- 2001. 1 ~ 2002. 2 삼성전자 경영관리그룹

- 1995. 1 ~ 2001. 1 삼성전자 구주총괄 SEUK(영국)법인

- 1991. 6 ~ 1994.12 삼성전자 국제회계그룹

- 1987.12 ~1991. 6 삼성전자 가전사업부 경리팀, 관리팀

