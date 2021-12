[프로필] 최경식 삼성전자 세트부문 북미총괄 사장

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,300 전일대비 1,000 등락률 +1.31% 거래량 11,117,363 전일가 76,300 2021.12.07 13:10 장중(20분지연) 관련기사 BBIG 게걸음…반도체株 뜀박질[프로필] 한종희 삼성전자 대표이사 부회장삼성전자 반도체·가전·모바일 사령탑 전원 교체…김기남 회장 승진 close 는 7일 2022년 정기 사장단 인사를 통해 최경식 부사장을 사장으로 승진시켰다고 밝혔다.

최경식 사장은 구주총괄 무선담당, 무선사업부 북미PM그룹장과 전략마케팅실장을 역임한 영업 전문가다. 지난해 12월부터 북미총괄직을 맡으며 역대 최대 매출을 달성하는 등 해당 지역 경쟁력 강화에 크게 기여했다는 평가를 받는다.

△ 1962년생 △ 한양대 전기공학 학·석사

△ 주요 경력

- 2020.12 ~ 현재 삼성전자 북미총괄 겸)SEA법인장

- 2017. 5 ~ 2020.12 삼성전자 무선사업부 전마실장 겸)Regional PM팀장, 상품전략팀장, 북미PM그룹장

- 2015.12 ~ 2017. 5 삼성전자 무선사업부 구주·CIS PM그룹장 겸)구주 무선담당

- 2015. 5 ~ 2015.12 삼성전자 구주총괄 무선담당

- 2014.12 ~ 2015. 4 삼성전자 무선사업부 구주 무선담당

- 2011.12 ~ 2014.12 삼성전자 무선사업부 전략마케팅실 북미PM그룹장

- 2009. 1 ~ 2011.12 삼성전자 구주총괄 SEPOL(폴란드)법인장

- 2008. 5 ~ 2009. 1 삼성전자 네트워크사업부 해외영업2파트장

- 2006. 1 ~ 2008. 5 삼성전자 디지털AV사업부 Solution사업팀內

- 2002. 1 ~ 2006. 1 삼성전자 북미총괄 마케팅팀/전략기획팀

- 1997. 3 ~ 2001.12 삼성전자 북미총괄/미주연구분소/미주본사

- 1994.11 ~ 1997. 3 삼성전자 총무그룹

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr