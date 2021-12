르노삼성 12월 '온라인 스페셜 픽' 이커머스 프로모션

조에·트위지·마스터 등 르노브랜드 차량 300대 대상

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차는 오는 27일까지 르노 브랜드 한정으로 이커머스 프로모션 차량 300대에 대해 특별한 추가 혜택을 제공하는 '온라인 스페셜 픽' 프로모션을 진행한다고 7일 밝혔다.

온라인 스페셜 픽 프로모션은 고객이 홈페이지에서 한정 수량의 차량을 온라인 추가 특별혜택 등과 함께 직접 구매할 수 있는 이커머스 프로모션이다. 이달엔 연말을 맞아 전기차 조에(ZOE) 50대, 초소형 전기차 트위지 40대, 마스터 버스 15인승 200대 및 13인승 10대 등 르노 브랜드 차량 300대를 대상으로 한다.

르노삼성은 이번 프로모션을 통해 일반 구매혜택과 중복으로 이커머스 30만원 특별 추가할인을 제공하며, 르노캐피탈 할부상품을 이용할 경우 스마트 리페어 프로그램과 타이어 보험이 포함된 보험 패키지를 무상제공한다. 이외 온라인 스페셜 픽으로 상품을 출고한 고객 중 선착순 10명에겐 30만원 상당의 상품권도 사은품으로 증정한다.

김태준 르노삼성 영업마케팅본부장은 "자동차 업계에 전반적인 반도체 부품 수급 이슈로 인해 고객들이 차량 구입 계약 후 출고를 기약없이 기다리고 있는 상황이지만, 당사의 이커머스 프로모션 판매차량들은 바로바로 원하는 사양의 선택 차량에 대한 실시간 재고 확인 및 빠른 출고가 가능하다는 점이 큰 장점"이라고 밝혔다.

