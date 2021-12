셀트리온 코로나19 항체치료제 렉키로나, 호주 조건부허가 받았다

[아시아경제 부애리 기자] 셀트리온이 코로나19 항체 치료제 렉키로나(성분명 레그단비맙)가 호주 식품의약품안전청(TGA)으로부터 조건부 허가를 받았다고 7일 밝혔다.

셀트리온에 따르면 호주 TGA는 신속 잠정승인 절차에 따라 코로나19 확진을 받은 성인 고위험군 경증 환자, 중등증 환자를 대상으로 렉키로나의 잠정 등록을 허가했다. 이 조치는 타 국가 기준으로 조건부 허가를 의미한다.

렉키로나는 우리나라와 미국, 스페인, 루마니아 등 전 세계 13개국 코로나19 경증, 중등증 환자 1315명을 대상으로 실시한 글로벌 임상 3상 시험에서 안정성과 유효성이 확인됐다.

셀트리온 관계자는 "렉키로나의 글로벌 임상에서 입증된 안전성과 효능을 바탕으로 호주 보건당국으로부터 치료제로 사용 가능한 조건부 허가 지위를 획득하게 됐다"며 "호주에서도 코로나19 확산 방지에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

렉키로나는 국내에서 식품의약품안전처로부터 2월에 조건부 허가를 받은 뒤 9월에 정식 품목 허가를 획득해 사용 중이다. 지난달 유럽연합 집행위원회(EC)의 정식 품목허가도 받았다.

