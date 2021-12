LG 스탠바이미로 웹툰을…LG전자, 카카오웹툰 서비스 론칭

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 123,500 전일대비 500 등락률 -0.40% 거래량 269,409 전일가 124,000 2021.12.07 10:05 장중(20분지연) 관련기사 30대 그룹, ESG 광폭 행보…환경 사업에 153조원 투자 계획'영화 같은' LG 코드제로 A9S 오브제컬렉션 광고 1000만 뷰 돌파국내 주요 기업들, '연말 방역' 총력전…회식 금지·출장 자제 close 가 신개념 라이프스타일 스크린 LG 스탠바이미에 최근 카카오엔터테인먼트의 웹툰 플랫폼 카카오웹툰을 론칭하면서 MZ세대 취향 맞춤 콘텐츠를 확대한다고 7일 밝혔다.

스마트 TV 운영체제 기반의 제품 가운데 카카오웹툰 애플리케이션(앱)을 직접 탑재하고 서비스를 제공하는 것은 LG 스탠바이미가 처음이다. 고객은 별도 다운로드 없이도 홈 화면에 있는 카카오웹툰 앱을 클릭해 서비스를 이용할 수 있다. 고객들은 모바일 기기를 이용하는 것처럼 27형 화면을 터치하거나 쓸어 넘기며 웹툰을 감상할 수 있다.

LG전자는 LG 스탠바이미의 서비스와 콘텐츠를 지속 확대하고 있다. LG 스마트 TV 플랫폼과 동일한 웹OS를 탑재해 무료방송 서비스인 LG 채널을 포함해 넷플릭스, 디즈니플러스, 왓챠 등 최신 LG TV에서 이용 가능한 다양한 OTT 서비스를 사용할 수 있다.

근거리무선통신(NFC) 기술로 안드로이드 기반 최신 스마트폰과 연동하는 셰어링탭 기능도 보유하고 있다. 기본 제공되는 모바일 거치대에 스마트폰을 거치해서 고정시키면 라이브방송, 영상통화, 화상회의, 온라인수업 등을 이용할 수 있다. LG전자는 이달 중 소프트웨어 업데이트를 통해 iOS 기반 기기와 화면을 공유하는 애플 에어플레이도 지원을 시작할 계획이다.

LG전자 정성현 컨텐츠서비스담당은 "고객 취향을 고려한 다양한 콘텐츠를 지속 탑재하며 차별화된 시청 경험을 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr