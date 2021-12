[아시아경제 이민우 기자] SNT중공업 SNT중공업 003570 | 코스피 증권정보 현재가 8,870 전일대비 100 등락률 -1.11% 거래량 13,762 전일가 8,970 2021.12.06 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SNT중공업, 722억원 규모 헬기부품 공급 계약 해지방산수출 이집트시장 집중공략키로SNT홀딩스, 1주당 300원 분기배당 결정 close 은 방위사업청과 189억원 상당의 '변속기조립체-K200계열 장갑차 성능개량' 계약을 체결했다고 6일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 6.25%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr