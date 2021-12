키움증권, 나스닥옵션 수수료 할인 이벤트

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권 키움증권 039490 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 2,000 등락률 +1.90% 거래량 66,606 전일가 105,500 2021.12.06 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥 하락 출발…장 초반 낙폭 축소개미 위축에 키움증권 10만원도 위태짭짤한 임대수익...수입 1등 대신·의존도 1등 유화 close 은 나스닥옵션 런칭기념 수수료 할인 이벤트를 이날부터 2022년 1월 28일까지 진행한다고 6일 밝혔다.

해외선물옵션 계좌 보유 고객이라면 누구나 이벤트에 참가 가능하다. 신청 시 나스닥옵션 계약당 수수료를 7.5달러에서 1.5달러로 할인해준다. 이벤트 신청 익영업일부터 이벤트 종료일까지 적용된다.

지난달 29일 런칭한 E-mini NASDAQ100 Option과 E-mini NASDAQ100 Weekly Option 중 나스닥 위클리 옵션은 현재 국내에선 유일하게 키움증권에서만 거래 가능하다. 위클리옵션이란 만기가 일주일인 초단기 옵션으로 만기가 짧아 시장 상황에 빠르게 대응이 가능하다는 장점이 있다.

키움증권은 해외선물옵션 첫거래 고객 대상으로 최대 200만원을 증정하는 이벤트도 진행하고 있다. 수수료 할인과 함께 첫거래 혜택까지 받아볼 수 있는 것이다.

