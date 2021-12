원자재 값 오르는데 보조금은 축소…전기차 시장 이중고

[아시아경제 유제훈 기자] 아이오닉5·EV6·GV60의 출시를 기점으로 급격히 성장 중인 국내 전기자동차 산업이 내년엔 이중고(二重苦)에 놓일 공산이 커졌다. 원자재 가격이 급등세를 이어가고 있는 데다, 정부의 친환경차 보조금도 축소될 가능성이 커지고 있어서다.

6일 한국자동차연구원이 발간한 ‘자동차 가격 상승 현상 분석’ 보고서에 따르면 지난해부터 자동차 공통소재 및 전기차 배터리 소재의 국제가격은 꾸준한 오름세를 보이고 있다. 자동차 공통소재인 열연·내연강판의 경우 지난 7월 기준 t당 가격이 전년 1월 대비 각기 149%, 112% 뛴 1502달러, 1708달러에 달했다. 마그네슘과 알루미늄도 지난달 가격이 지난해 초 대비 146%, 49% 오른 5211달러, 2642달러를 기록했다.

전기차 배터리의 핵심 소재인 리튬·코발트·니켈 등의 가격도 치솟고 있다. 당장 지난 10월 리튬의 t당 가격은 17만9750위안으로 지난해 연초 대비 249% 상승했다. 지난달 기준 코발트 가격 역시 t당 3만2398달러로 85% 올랐다. 망간, 니켈의 가격은 각각 66%, 47%씩 뛰었다.

자동차 공통소재의 가격 인상이 중국발(發) 생산 차질에 기인한 바가 크다면 전기차 배터리 소재 가격 급등은 폭증하는 전기차 수요 때문이다. 글로벌 완성차 업체들이 잇달아 전동화를 추진하면서 수요발 가격 상승이 뒤따르고 있는 것이다. 한국자동차연구원은 이와 관련 "전기차는 배터리 소재의 원가 상승세가 지속되고 있어 생산비용 저감을 위한 업계의 노력에도 판매 가격의 급격한 인하는 당분간 기대하기 어려울 것으로 전망된다"고 짚었다.

설상가상으로 전기차의 판매량을 결정하는 보조금도 하향 조정될 전망이다. 최근 국회 본회의를 통과한 내년 예산안에 따르면 전기차(상용·승용) 보급 및 충전인프라 구축과 관련한 예산은 전년 대비 72% 증가한 1조9352억원으로 편성됐다. 전기 승용차 보급목표도 전년 대비 120% 늘어난 16만5000대다.

문제는 정부가 전기차 보급 목표를 상향하는 대신 보조금 기준을 하향 조정하는 방안을 염두에 두고 있다는 점이다. 당장 환경부는 6000만원 미만의 전기차에 보조금 100%를, 6000만원 이상 9000만원 미만의 전기차에 보조금 50%를 지급하는 현행 기준을 내년부터 5500만원 미만 100%, 5500만원 이상 8500만원 미만 50%로 조정하는 안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 지방자치단체의 보조금도 국비에 비례해 차등 지급되는 만큼 대당 보조금이 줄어드는 효과로 이어질 가능이 큰 셈이다.

전기차를 필두로 한 친환경차 시장은 초기에는 정부 보조금이 이끌어가는 시장이란 점에서 우려는 적지 않다. 실제 세계 최대 친환경차 시장인 중국의 경우도 지난 2019년 신에너지차(NEV)에 대한 보조금 폐지를 앞두고 폭 조정에 나섰다가 판매량이 4% 역성장하자 이를 유예한 바 있다.

이호근 대덕대 교수는 "전기차 보조금이 줄어들면 이에 상응하는 가격조정 등이 뒤따를 수 밖에 없는 만큼 원자재 가격 인상으로 고심하는 완성차 업계로선 고민이 더 깊어질 수밖에 없다. 최근엔 강성 노동조합들이 득세하고 있는 것도 부담"이라면서 "아직까지 마진이 남지 않는 전기차 시장의 특성상 국내 완성체 업체로선 향후 수년간 과도기를 감내해야 하는 상황"이라고 전했다.

