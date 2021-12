[클릭e종목]"명신산업, 내년에도 고성장‥오버행은 부담"‥현대차證

[아시아경제 박소연 기자] 현대차증권이 6일 명신산업 명신산업 009900 | 코스피 증권정보 현재가 27,100 전일대비 700 등락률 -2.52% 거래량 144,410 전일가 27,800 2021.12.06 10:05 장중(20분지연) 관련기사 '반도체 부족' 모르는 명신산업…경기민감주일까, 성장주일까[특징주]명신산업, '질주하는 테슬라'에 부품 공급 부각 '강세' “에코프로에이치엔” 후속! 쭉쭉 올라갑니다! close 에 대해 "높은 성장성과 안정적인 이익 구조를 보유하고 있다"며 "내년에도 고성장을 지속할 것으로 기대된다"고 말했다.

명신산업은 핫스탬핑 기반 차체 전문 제조 생산 부품업체다. 올 3분기 기준 고객사별 매출 비중은 미국 선도 전기차(EV)기업 54.9%, 현대차그룹 45.1%다. 장문수 현대차증권 연구원은 "미국 EV기업의 글로벌 판매가 연평균 50% 성장을 계획함에 따라 동반 성장하며 실적 개선이 전망된다"고 말했다.

컨센서스 기준 2022년 예상 매출액과 영업이익은 각각 1조4100억원, 영업이익 1230억원으로 각각 27%, 32% 고성장할 것으로 전망됐다. 원재료 변동에 따른 판가 연동, 높은 자동화율에 따라 매출이 증가하고 영업 레버리지 효과가 뚜렷할 것으로 예상했다.

장 연구원은 "다만 오버행 물량에 대한 부담은 주가 상승에 부담 요인이 될 것"이라고 판단했다. 12월 중 추가로 보호예수가 해제되는 대주주 지분과 3분기 보고서 기준 8.5%에 해당하는 오버행 물량은 주가 상승을 저해하는 요인으로 분석했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr