삼성화재 다이렉트 '착', 디지털 보험상품 확대

[아시아경제 오현길 기자] 삼성화재는 신규 다이렉트 브랜드 '착' 출시 후 처음으로 디지털 시대에 적합한 '마일리지 운전자보험'과 '미니생활보험'을 선보인다고 6일 밝혔다.

마일리지 운전자보험은 자동차보험 에코마일리지 개념을 도입했다. 교통사고 상해로 인해 사망 및 각종 자동차 사고와 관련된 비용 손해 등을 보장한다. 연간 주행거리에 따라 보험료의 최대 10%까지 삼성화재 애니포인트로 적립한다. 포인트는 보험료 결제나 삼성화재 애니포인트몰에서 물품 및 서비스 구입에도 사용할 수 있다.

미니생활보험은 일상생활에서 발생하기 쉬운 위험을 보장하는 소액단기 상해보험이다. 보험기간은 1일에서 30일까지 선택가능하다. 간단한 구조로 필요할 때마다 쉽게 가입하여 위험을 대비할 수 있다.

야외활동에서 발생하기 쉬운 상해 및 골절 등 사고를 보장한다. 또 운전자벌금, 교통사고처리지원금 등과 같이 운전자보험에서 보장하는 자동차사고로 발생할 수 있는 각종 비용손해도 선택 가입 가능하다.

삼성화재 관계자는 "삼성화재는 디지털본부를 신설하고 변화하는 디지털시대에 맞는 상품을 준비하고자 했다"며 "생활밀착형 플랫폼으로서 디지털환경에 맞는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr