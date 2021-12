고민정 "이준석은 낄 때 빠질 때를 모르는 건지…"

"尹, 박근혜처럼 허수아비 안 되려면 스스로 일어나길"

[아시아경제 강주희 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 5일 이준석 국민의힘 대표를 겨냥해 "낄 때 빠질 때를 모르는 건지"라고 비판하면서 "윤석열 국민의힘 대선 후보는 이름 석 자로 나서길 바란다"고 지적했다.

고 의원은 이날 자신의 페이스북에 윤 후보와 이 대표가 갈등을 봉합하고 부산에서 함께 선거운동을 했다는 내용의 기사를 공유하면서 "당은 김종인 위원장이 접수했고, 현장은 이준석 대표가 접수했고, 선거는 부인 김건희씨가 접수했다"며 이같이 말했다.

그는 "당 대표는 후보의 부하가 아니라고 한 이준석 대표. 그렇다고 당 대표가 후보의 상왕도 아닐 터"라면서 "윤석열 후보에게서 느끼는 국민의 감정은 자신을 믿고 써준 정부에 대한 배신, 검사 때처럼 누구든 잡아 가두려고만 하는 분노, 외교·노동·청년·여성 전 분야에 대한 무식, 게다가 온갖 사람들에게 휘둘리는 무능"이라고 말했다.

이어 "박근혜씨처럼 누군가의 허수아비 신세로 전락하지 않으려면 스스로 떨쳐 일어나는 수밖에 없다. 누가 자신을 이용하고 누가 자신을 위해 희생하는지 볼 줄 알아야 한다"라며 "윤 후보가 반드시 찾아야 할 것은 바로 '자신'"이라고 주장했다.

그러면서 "부디 김종인의 윤석열, 이준석의 윤석열, 김건희의 윤석열이 아닌 윤석열 이름 석 자로 나서길 바란다"고 했다.

한편, 민주당은 윤 후보가 갈등을 빚던 이 대표와 화해하고, 국민의힘 선거대책위원회 합류가 불투명했던 김종인 전 비상대책위원장이 총괄 선대위원장으로 합류하기로 한 것에 대해 "혼자서는 아무것도 결정할 수 없는 윤석열 국민의힘 후보의 리더십"이라며 깎아내렸다.

이에 대해 김은혜 국민의힘 선대위 대변인은 5일 페이스북에 "'정치'와 '통치'는 다르다. 이재명 후보 측에선 아무리 봐도 국민의힘이 이상하게 보일 것"이라며 "'이재명의 민주당'처럼 일사천리로 지시하면 될 것을, 번거로운 협상 대신 '날치기'하면 될 것을, 굳이 대화하고 설득하며 기다리기 때문"이라고 응수했다.

