"레고 마니아·선물 수요 겨냥" G마켓·옥션, '장사의 신동' 라방

레고 인기제품 최대 30% 할인

한정 브릭 증정 이벤트 진행

[아시아경제 김유리 기자] G마켓·옥션은 연말 시즌을 맞아 오는 9일까지 '2021 레고 크리스마스 기획전'을 선보인다고 6일 밝혔다. '장사의 신동 레고편' 라이브 방송을 진행하며, 인기 상품 특가 할인 및 특별 이벤트도 선보인다.

행사 시작일인 6일 오후 8시부터 한 시간 동안 '장사의 신동 레고' 라이브 방송을 진행한다. 크리스마스 시즌 메인 상품 및 키덜트 인기 상품 20종을 특가에 판매한다. 레고 꽃다발, 타자기, 곰돌이 푸 등을 포함, 키덜트와 레고 마니아에게 특히 인기 있는 20개의 대표 상품을 선정했다. 라이브 방송 중에만 사용 가능한 '7% 할인쿠폰' 2종도 사용할 수 있다.

라이브 방송 진행 중 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 '레고 나홀로 집에' 시리즈를 1명에게, '레고 어벤져스 미니피겨 스테이션' 시리즈를 총 10명에게 증정한다. 방송 중 댓글 및 퀴즈 이벤트를 통해 '레고 산타 스타트팩+펭귄소녀' 세트를 30명에게 제공한다.

라이브 방송과 별개로 진행되는 '레고 특가 기획전'에서는 할인쿠폰 등을 준비했다. G마켓 옥션 고객 모두에게 '3% 할인쿠폰'을 제공하며 멤버십 회원인 스마일클럽 고객은 최대 10만원까지 할인되는 '5% 할인쿠폰'을 다운받을 수 있다. 같은 할인률의 중복쿠폰도 적용 가능하다.

10만원 이상 제품을 구매한 소비자들에게 다이어리와 꾸미기 스티커, 메모지 등이 세트로 구성된 '2022년 레고 플래너팩'을 증정한다. 플래너팩에는 크리스마스 한정 브릭과 스타트팩 1종도 포함돼 있다.

자세한 내용은 G마켓과 옥션 사이트 상단에서 '레고 기획전' 배너 이미지를 클릭하면 확인 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr