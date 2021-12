모토로라, '스냅드래곤8 1세대' 탑재 '엣지30 울트라' 공개 전망

[아시아경제 구은모 기자] 모토로라가 연내 퀄컴의 신형 칩셋 ‘스냅드래곤8 1세대’를 탑재한 플래그십 스마트폰 ‘모토 엣지 30 울트라(Moto Edge 30 Ultra)’를 선보일 것으로 보인다.

5일(현지시간) IT전문매체 폰아레나는 모토로라가 오는 9일 중국에서 엣지 30 울트라(중국명 엣지 X30)을 공개할 것이라고 전했다. 폰아레나에 따르면 엣지 30 울트라는 이달 15일 중국에서 먼저 출시되고, 내년 1월 글로벌 시장에 출시될 예정이다.

엣지 30 울트라는 퀄컴의 새로운 플래그십 칩셋 스냅드래곤8 1세대를 애플리케이션 프로세서(AP)로 사용할 전망이다. 아울러 메모리는 최대 12GB 램(RAM)과 256GB 비확장 저장공간이 탑재될 것으로 예상된다.

IT팁스터(정보유출가) 디지털 챗 스테이션에 따르면 디스플레이는 6.7인치에 해상도가 2400×1080 픽셀, OLED 패널이 사용될 전망이다. 또한 엣지 30 울트라는 144헤르츠(Hz) 화면 재생률과 HDR10+를 지원하며, 10억개 이상의 색상을 표시할 수 있는 것으로 전해진다.

카메라는 후면에 광학식 손떨림 방지(OIS) 기능이 탑재된 5000만 화소 메인 카메라를 비롯해 5000만 화소 초광각, 200만 화소 심도 센서 등 트리플 카메라가 탑재될 전망이다. 이밖에 5000밀리암페어시(mAh) 대용량 배터리와 68와트(W) 유선 충전을 지원할 것으로 예상된다.

