풀무원다논, 아이러브요거트 ‘한끼오트 사과’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원다논의 요거트 브랜드 ‘아이러브요거트’가 신제품 ‘한끼오트 사과’를 출시했다고 6일 밝혔다.

'한끼오트 사과'는요거트 기업 프랑스 다논의 기술력으로 만들어진 요거트에 씹는 식감이 살아있는 통귀리, 사과가 들어있어 고소한 맛과 상큼한 맛을 한 번에 맛볼 수 있다. ‘한끼오트’는 풀무원다논이 선보이고 있는 요거트 브랜드 ‘아이러브요거트’의 라인업 중 하나로 포만감은 높은 귀리와 함께 과일이 들어가 있는 것이 특징이다.

또한 한끼오트에는 ‘엘카제이’ 프로바이오틱스 및 비타민D도 5㎍(1일 영양성분 기준치의 50%)을 함유해 칼슘의 체내 흡수를 돕는 등 바쁜 생활 속에서 놓치기 쉬운 영양까지 골고루 섭취할 수 있도록 했다.

풀무원다논 아이러브요거트 관계자는 “건강하고 간편한 한 끼를 찾는 소비자들의 니즈에 맞춰 바쁜 일상 속 맛과 영양을 동시에 챙길 수 있는 제품을 출시하게 되었다”며 “한끼오트 사과로 놓치기 쉬운 아침 식사 든든하고 건강하게 챙기시길 바란다”라고 전했다.

