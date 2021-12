천안서 '고병원성 AI' 최종 확진…가금류 23만 마리 살처분

[아시아경제(천안) 정일웅 기자] 천안서 신고 된 가금류 폐사체 건이 최종 고병원성(H5N1) 조류인플루엔자(AI)로 판명돼 가금류 살처분 등 추가 확산 방지 대책이 시행 중이다.

6일 충남도와 천안시에 따르면 전날 천안 풍세면 용정단지 소재 산란계 농장에서 폐사한 가금류를 정밀검사 한 결과 고병원성 AI 감염이 최종 확인됐다.

고병원성 AI 확진 결과에 따라 도는 AI 감염 발생 농장을 중심으로 반경 500m 이내에서 사육하는 가금류 23만여 마리를 예방적으로 살처분했다.

또 3㎞·10㎞ 방역대를 설정해 해당 구간의 이동을 통제하는 등 추가 확산 방지를 위한 방역대책을 추진한다.

임승범 도 동물방역위생과장은 "고병원성 AI는 올해 하반기까지 충북 4건, 전남 4건이 각각 발생한 후 충남에서도 추가 확인됐다"며 "도는 고병원성 AI 추가 확산방지와 조기 종식에 만전을 기하겠다"고 말했다.

