정의당 “이재명, '비천' 운운 감성팔이..속내는 허물 감추기”

[아시아경제 구채은 기자] 정의당이 5일 더불어민주당 이재명 대선 후보가 '제 출신이 비천해 뒤지면 더러운 게 많이 나온다'고 발언한 것에 대해 "감성팔이"라고 비판했다.

여영국 정의당 대표는 이날 전국위원회 모두발언에서 "이 후보는 가난한 소년공 출신, 비천한 신분 출신 운운하며 감성팔이를 했다"며 "정작 속내는 자신의 허물을 감추려는 것"이라고 말했다.

그러면서 이 후보의 발언은 "가난과 고된 노동으로 자신의 존엄을 지키기 위해 죽을힘을 다해 정직하게 살아가는 시민들에 대한 비하와 모독"이라고 공격했다.

이 후보는 지난 4일 전북 군산 공설시장에서 자신의 가족사와 관련해 "제 출신이 비천하다. 비천한 집안이라서 주변에 뒤지면 더러운 게 많이 나온다"고 언급했다.

윤석열 국민의 힘 대선 후보에 대해서도 비판했다. 여 대표는 “윤 후보는 온갖 가족 비위와 위법의혹을 받는 동시에 경악스러운 노동관과 인권 의식을 가진 역대 최악의 대선후보”라며 “지지율은 선두지만, 누군가에게 기대지 않고는 한 발짝도 나가지 못하는 무능한 모습은 대선후보는 고사하고 보좌 인력 없이 활동하는 지방의원의 자격에도 미치지 못한다”고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr