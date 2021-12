"올해 최고 인기상품 더 싸게" … 롯데온, 12일까지 '2021 쇼핑 결산'

'퍼스트먼데이'·'애프터위크' 행사서 최대 70% 할인

[아시아경제 조인경 기자] 롯데온은 오는 6일부터 12일까지 '퍼스트먼데이'와 '애프터위크' 행사를 열어 올 한해 가장 많이 판매된 30여개 인기 상품을 선보이고, 70여개 브랜드를 최대 70% 할인 판매한다고 5일 밝혔다.

롯데온에 따르면, 지난해 9월부터 매월 첫번째 월요일에 진행하는 퍼스트먼데이 행사는 평균 매출이 평소 대비 84%, 구매 고객 수도 평소 대비 65% 높을 정도로 롯데온의 전체 실적을 견인하고 있다. 행사일에는 신규 고객도 일평균 대비 80% 이상 높게 유입되고 있다.

특히 올해 퍼스트먼데이엔 코로나19 확산과 사회적 거리두기 등의 영향으로 관련상품들이 인기를 끈 것으로 나타났다. 'e쿠폰'이 비대면 시대의 선물로 각광받으며 행사 기간 가장 높은 매출과 판매량을 기록했고, 지난 10월에는 e쿠폰 단품으로만 4만개 이상을 판매하기도 했다. 또 집콕 장기화로 가공 및 냉동 식품을 찾는 고객이 늘고 건강에 대한 관심 증가로 건강기능식품이 인기를 끌면서 퍼스트먼데이 매출 상위 100개 상품 가운데 식품이 30% 이상을 차지했다. 비대면 수업과 재택근무 등으로 PC 관련제품이 인기를 끌며 디지털 가전 매출도 높은 비중을 차지했다.

롯데온은 퍼스트먼데이에 최대 20% 할인 쿠폰과 최대 10% 카드 즉시할인 혜택을 제공한다. 또 6일 오전 8시부터 선착순 5만명에게 중복 사용이 가능한 최대 20% 카드할인 쿠폰을 증정하고, 첫 구매 고객을 대상으로 최대 50% 할인 쿠폰을, 백화점과 마트 등 각 계열사 온라인몰에서도 최대 15% 추가 할인 혜택을 제공한다.

'2021 쇼핑 결산' 기획전에선 30여개 인기 상품을 할인 판매하고, 베스트 상품 구매 시 엘포인트 1만점을 적립해준다. '락토핏 생유산균 골드5X(4통)'을 최종 혜택가 3만9530원에, '코카콜라 제로(300㎖*24)'를 최종 혜택가 1만7680원에 판매하며, 삼성 노트북과 갤럭시 버즈 등 다양한 상품도 할인된 가격에 선보인다.

7~12일 애프터위크에는 최대 15% 할인 쿠폰 및 최대 7% 카드 즉시할인 혜택을 통해 퍼스트먼데이 수준의 할인 혜택을 이어간다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr