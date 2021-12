당정, 코로나19 상황점검 간담회 “입국금지 조치 확대해야”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당과 정부는 3일 국내 코로나19 오미크론 변이 확진자 발생으로 상황점검 간담회를 열고 대책을 논의했다.

송영길 대표는 이날 모두발언에서 “나이지리아에서 오미크론 확진자가 왔고, 8개 국가 입국 금지 조치 확대를 시행해야 할 것 같다”며 “자가 격리 조치도 불가피하게 면제를 최소화시켜야 한다”고 말했다.

중앙방역대책본부가 오미크론 국내 유입을 막기 위해 격리 면제 제외 국가로 새로 지정한 8개국은 남아프리카공화국, 보츠와나, 짐바브웨, 나마비아, 레소토, 에스와티니, 모잠비크, 말라위다.

송 대표는 위중증 환자 700명 돌파에 오미크론 확진 사례까지 발생한 것에 대해 “병상이 포화상태”라며 “중소병원까지 병상 확보에 나서고 있는데, 중환자는 정확하게 전담 병원을 지정한 뒤 확실하게 보상하면 좋겠다”고 주문했다.

사회적 거리두기 강화로 우려되는 소상공인 손실에 대해서는 “시간 제한은 하지 않고 인원만 제한할 때의 대책을 어떻게 세울지 고민해야 한다”고 말했다.

박완주 정책위의장도 “내년 예산안에 보건소 지원 예산, 의료기관 손실 보상을 포함한 감염병 대응 체계 구축 예산을 8700억 규모로 늘렸다”며 “병상확보 문제 해결 및 부스터샷 접종 문제에 적극적으로 대처해달라”고 정부에 당부했다.

신현영 원내대변인은 이날 간담회가 끝난 뒤 브리핑에서 “송 대표는 사회적 거리두기 발표에 맞는 의료체계 대응, 이에 맞는 손실보상이 같이 따라줘야 한다고 (정부에) 말했다”고 전했다.

신 원내대변인은 “민주당은 재택치료를 받지 못하는 분들이 생활치료센터를 선택할 수 있도록 센터 확대에 대한 주문도 했다”면서 “재택 치료 대상자들도 동거 가족의 희생이 동반되기 때문에 보상 체계를 강력하게 주문했다”고 강조했다.

또 “정부가 재택 치료를 받더라도 가까운 호흡기클리닉에서 렉키로나주와 같은 항체 치료제를 맞을 수 있는 접근성 강화방안을 준비하고 있다는 것을 확인했다”고도 말했다.

신 원내대변인은 “거리두기 강화로 인한 소상공인 보상 조치를 세워야한다는 공감대가 (당정에)있었고, 당에서 앞으로 어떻게 보상할지 고민을 함께 해서 대안을 마련하겠다”고 했다.

그러면서 “이재명 후보도 코로나19에 대해 기민한 대처를 요구했다”며 “민주당은 정부가 빠르게 대응할 수 있도록 앞장서서 챙기겠다”고 덧붙였다.

