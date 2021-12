네이버, 내년도 상반기 서비스&비즈니스 신입 공채…지원시 최대 200만원 지급

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 2022년 상반기 서비스&비즈니스 직군 신입사원 공개채용을 시작한다고 3일 밝혔다.

채용 규모는 00명이고, 채용 절차는 서류 전형과 기업문화 적합도 검사를 거쳐 셀프(Self) PT와 1차 면접, 2차 면접 순으로 이뤄진다.

모집 분야는 ▲서비스 프로덕트(Service Product) ▲플랫폼 프로덕트(Platform Product) ▲비즈니스 디벨롭먼트(Business Development) 등이다.

특히 이번 공채에는 지원자가 각 직무별로 제시된 프로젝트 주제 중 하나를 선택하고 면접 과정을 통해 결과물을 완성해가는 ‘프로덕트 디벨롭(Product Develop)’ 방식이 새롭게 도입된다.

셀프 PT 전형에서 프로젝트 아이디어를 구체화시킨 제안서를 제출하고, 전형이 진행됨에 따라 보완해 발표하는 식이다. 프로젝트를 발전시키는 과정에서 네이버 실무 리더들로 구성된 면접관들에게 피드백을 받을 수 있다.

‘프로덕트 디벨롭’ 전형에 참가하는 지원자들에게는 최대 200만원의 파격적인 특전도 제공된다. 셀프 PT 제출 시 20만원, 1차 면접과 2차 면접 완료 시 각각 30만원, 50만원이 지급되며, 최종 입사 시에 100만원이 지급된다.

지원기간은 이날부터 오는 16일까지이며 지원 자격은 전공에 관계없이 2022년 8월 이내 대학(원) 졸업 예정인 자 또는 2020년 2월 이후 졸업한 총 경력 2년 미만의 자다.

지원 희망자는 네이버 채용 홈페이지를 통해 16일 오후 6시까지 지원서를 접수하면 된다. 최종 합격자는 내년 4월부터 입사해 네이버 내 각 조직으로 배치될 예정이다. 이번 채용에 대한 보다 자세한 내용은 신입 공채 마이크로 사이트를 통해 확인할 수 있다.

