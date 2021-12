경찰청장, '인천 사건' 靑 청원 답변 "경찰 존재이유 저버린 명백한 잘못"

인천 층간소음 흉기난동 사건 국민청원에 응답…"구조적·조직적 문제 인식, 엄중한 위기의식"

[아시아경제 류정민 기자] 김창룡 경찰청장은 3일 인천 층간소음 흉기난동 사건과 관련한 청와대 국민청원 답변에서 "경찰의 존재이유를 저버린 명백한 잘못"이라고 밝혔다.

청와대는 3일 '층간소음 흉기난동 사건', '군대 선후임 협박 사망사건'에 대한 국민청원과 관련해 김 청장을 통해 답변했다.

우선 김 청장은 "두 국민청원은 사건현장 부실대응과 초동수사 미흡 등 경찰이 제 역할을 제대로 수행하지 못한 것을 질책하시는 국민의 목소리"라면서 "경찰의 대응이 국민의 기대에 미치지 못해 심려를 끼쳐드린 점 경찰 책임자로서 진심으로 사과드린다"고 전했다.

인천 층기난동 사건의 경우 경찰의 대응 문제와 회유 시도 등에 대한 엄정 처벌을 요청하는 청원에 24만명이 참여했다.

이번 사건은 지난 11월15일 인천의 한 빌라에서 층간소음 시비로 위층에 사는 40대 남성이 흉기를 휘둘러 아랫집 가족들에게 큰 피해를 입힌 사건이다. 당시 112신고를 받고 경찰관이 출동했지만 이를 막지 못했고, 무방비 상태의 피해자들을 두고 현장을 이탈했다.

김 청장은 "경찰의 최우선적인 책무는 단연코 국민의 생명과 안전을 보호하는 것"이라며 "이번 일은 경찰의 소명과 존재 이유를 저버린 명백한 잘못"이라고 밝혔다.

경찰청은 현장에 출동했던 경찰관 2명을 해임하고 지휘책임을 물어 관할 경찰서장을 직위해제한 상황이다. 김 청장은 "사건 이전 반복된 112신고에 대한 미흡한 처리, 사건 이후 공감하기 어려운 언행으로 가족분들의 마음에 상처를 드린 점에 대해서도 조사를 진행하여 책임에 상응하는 조치를 취할 예정"이라고 전했다.

특히 김 청장은 "경찰은 이번 사안을 경찰관 개인과 해당 관서만의 문제가 아니라 구조적·조직적 문제로 인식하고, 엄중한 위기의식을 갖고 있다"고 강조했다.

김 청장은 흉기 소지 피의자를 과감하게 제압할 수 있도록 일선 경찰관을 대상으로 무기·장구의 사용을 숙달시키도록 하겠다고 말했다. 아울러 신임경찰관 1만여 명 전원에게 ‘물리력 행사’와 ‘경찰 정신’ 특별교육을 실시하고 있다.

다만 김 청장은 "이번 사건은 남녀의 성별 문제보다는 경찰관이 적절한 교육·훈련을 통해 충분한 현장 대응 역량을 갖추었는지가 핵심"이라고 선을 그었다.

한편 김 청장은 지난 8월8일 군대 선후임들로부터 금품을 갈취당하고 협박과 괴롭힘을 당하던 20대 남성 사망 사건에 대해서도 답변했다. 피해자 가족은 경찰의 초동수사 문제를 지적하는 내용의 청원을 올렸고 20만명이 넘는 국민이 동의했다.



김 청장은 "진실 규명과 철저한 수사를 호소하는 유가족의 마음을 미처 헤아리지 못하고 수사가 미진했던 점에 대해 무거운 책임을 통감한다"면서 "강도 높은 감찰조사를 진행하고 있다"고 설명했다.

김 청장은 "직무유기 여부까지 철저히 확인하는 한편, 결과가 나오는 대로 책임에 상응하는 엄중한 조치를 취할 예정"이라며 "부실수사 사례가 재발하지 않도록 책임수사 체계 전반을 정비하겠다"고 다짐했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr