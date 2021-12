[아시아경제 이민우 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 36,650 전일대비 150 등락률 +0.41% 거래량 281,520 전일가 36,500 2021.12.03 09:54 장중(20분지연) 관련기사 한미반도체, 유니셈과 36억 규모 반도체 제조용 장비 공급계약한미반도체, 중국에 ‘마이크로 쏘’ 쇼룸 오픈 한미반도체, 중국에 ‘마이크로 쏘’ 쇼룸 오픈 close 는 대만 ASE사(社)와 68억원 상당의 반도체 제조용 장비 공급 계약을 체결했다고 3일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 2.63%에 해당하는 규모다.

