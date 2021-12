우리銀, 우리원뱅킹 '우리사랑e나눔터' 전면 개편

기부 프로세스 간소화

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 고객과 함께 하는 사회적 책임경영의 일환으로 ‘우리사랑e나눔터’를 전면 개편했다고 3일 밝혔다.

‘우리사랑e나눔터’는 굿네이버스, 대한적십자사, 월드비전, 푸르메재단 등 고객이 원하는 후원기관을 선택 후 기부 나눔을 실천하는 기부 프로그램이다.

개편의 주안점은 기부 프로세스를 2단계로 대폭 간소화한 것이다. 후원기관을 선택한 후 기부 정보만 입력하면 된다. 또한 기부금액 및 건수가 늘어날수록 3단계로 구분된 ‘자이언트 하트’가 커지는 이미지를 도입해 기부에 재미 요소를 더했다.

‘우리사랑e나눔터’는 우리WON뱅킹 앱 전체메뉴→생활편의→부가서비스→우리사랑e나눔터를 통해 이용 가능하다.

우리은행 관계자는 “앞으로도 우리원뱅킹이 뱅킹앱을 넘어 은행의 사회적 책임도 실천할 수 있는 ‘ESG플랫폼’의 역할을 보다 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr