"준석이 형, 한 번만 尹에 주인공 양보하라" 尹 청년 참모가 보낸 편지

"우린 후보의 뜻 존중해야 할 조연"

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보의 청년 참모가 잠행 중인 이준석 대표를 향해 조건 없는 당무 복귀를 촉구했다.

장예찬 전 윤석열 국민캠프 청년특보는 2일 오후 자신의 페이스북을 통해 "준석이 형. 이번 한 번만 형의 정치에서 주인공 자리를 후보에게 양보할 수 없나. 정권교체를 위해 형이 자존심을 꺾어야 할 때"라고 밝혔다. 그는 이 대표와 수년 전부터 알고 지낸 사이로 알려졌다.

이어 "지금처럼 취중 페이스북으로 폭탄발언을 하고, 갑자기 칩거에서 부산-순천을 오가는 행보를 하는 것은 정권교체를 목전에 둔 제1야당 당 대표다운 행동이 아니다"며 "평소에는 당 대표 대우를 해달라고 주장하다가 불리하면 37살 청년이니까 이해해 달라는 듯한 행보를 보이는 것은 형답지 않다"고 강조했다.

장 전 특보는 "무슨 문제가 있는지 모르지만, 선대위 구성이든 홍보 분야든 마음에 안 드는 게 있다면 정면돌파로 들이받는 게 이준석 스타일 아닌가. 지금처럼 어떤 연락도 받지 않는 것은 이준석답지 않다"고 덧붙였다.

그러면서 "당초 형이 구상했던 그림과 다른 방향으로 대선이 흘러가도, 그럼에도 불구하고 우리는 지위고하를 막론하고 후보의 뜻을 존중하며 정권교체의 밀알이 되어야 할 조연"이라고 설명했다.

그는 "준석이 형, 후보께서 출구 전략을 열어주길 기다리고 있죠? 그런데 아니다"며 "아무리 생각해봐도 대한민국의 미래와 비전을 설파하며 일하는 모습을 보여야 할 후보가 당 내 갈등 때문에 형을 찾아 부산, 순천, 여수, 다음 어딘가를 찾는 게 말이 안 된다"고 주장했다.

아울러 "곧바로 당무에 복귀하고, 오직 정권교체를 위해 모든 것을 바치겠다고 선포해달라"며 "전화기 꺼놓고 잠행하는 게 아니라 선대위 안에서 다양한 의견 표출로 건강한 정당인 국민의힘의 저력을 보여주길 바란다"고 밝혔다.

한편 이 대표는 '윤석열 선대위' 관련 갈등 끝에 페이스북에 "그렇다면 여기까지"라는 말 한 마디를 남긴 채, 부산과 전남 여수·순천·제주 등을 방문하고 있는 상황이다.

