[아시아경제 황윤주 기자]

◇ 부회장 승진

▲장동현

◇ 신규 선임 (7명)

▲강상규 Digital 투자센터 임원 ▲김기일 Bio 투자센터 임원 ▲김대중 Digital 투자센터 임원 ▲김봉균 세무담당 ▲서영훈 첨단소재 투자센터 임원 ▲안성재 첨단소재 투자센터 임원 ▲백민주 SK 리츠운용 투자운용본부장

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr