일렉트로룩스, 오세득 셰프와 '랜선 쿠킹쇼'…인덕션·식세기 할인

국내 첫 청담 플래그십 스토어 오픈 기념

네이버 쇼핑 라이브로 인덕션·식기세척기 최대 55% 할인

[아시아경제 이혜영 기자] 일렉트로룩스가 2일 청담 플래그십 스토어에서 오세득 셰프와 랜선 쿠킹쇼를 진행한다.

일렉트로룩스의 국내 첫 플래그십 스토어 '스웨디시 하우스' 오픈을 기념해 진행되는 이번 쿠킹쇼는 네이버 쇼핑 라이브를 통해 이날 오후 7시부터 90분 간 방송된다. 오세득 셰프가 직접 청담 플래그십 스토어에서 인덕션과 식기세척기를 활용한 레시피를 소개하고 요리 팁을 전달할 예정이다.

랜선 쿠킹쇼에서 선보일 인덕션 브릿지(CIV60334)는 2개의 화구를 연결해 동시에 사용하는 브릿지 기능이 있고, 최대 3300w 출력으로 조리시간을 단축하고 10단계 화력 조절이 가능하다. 오세득 셰프는 인덕션의 브릿지 기능을 활용해 직접 개발한 토마호크와 필라프 레시피를 선보일 예정이다.

식기세척기 800(ESF8730ROX)은 세계 최초 ‘컴포트 리프팅 시스템’을 장착해 하단 선반을 25cm 높이까지 들어올릴 수 있다. 360도 멀티 분사 시스템 기능이 있으며 집중살균모드로 식중독 원인균을 포함한 유해균 8종을 99.9% 제거한다.

일렉트로룩스는 라이브 방송이 진행되는 동안 제품 할인 혜택도 제공한다. 인덕션 브릿지는 53% 할인된 89만원에, 식기세척기 800은 42% 할인된 173만원에 선보인다. 인덕션과 식기세척기 세트 구성은 최대 55% 할인된 가격에 판매되며 생방송 중에만 구매할 수 있다.

특별 적립과 사은품 증정 이벤트도 진행한다. 구매 고객 전원에게는 네이버 포인트 최대 5% 적립 혜택을 제공하며, 포토 리뷰 작성 시 최대 2만원의 네이버 포인트가 추가 적립된다. 방송 중 구매 인증 고객을 대상으로는 추첨을 통해 로봇청소기(퓨어 i9.2)를 2명에게 증정하고, 식기세척기 또는 식기세척기·인덕션 세트 구매 고객에게는 식기세척기 전용 세제 6박스를 증정한다.

