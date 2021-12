하이트진로, '청정라거-테라' 새 광고 공개

[아시아경제 임혜선 기자]하이트진로는 위드코로나 시대를 맞아 국내 대표 맥주 브랜드 이미지를 강화하고 시장 경쟁력을 확보하고자 청정라거-테라의 TV광고를 새롭게 선보인다고 2일 밝혔다. 이번 광고는 2일부터 지상파, 케이블, 디지털 매체 등을 통해 방영된다.

이번 신규 광고에서는 ‘호주 청정맥아 100%가 만든 100% 리얼탄산’ 슬로건 아래, 호주에서 탄생한 청정맥아가 테라의 강력한 리얼탄산이 되기까지의 과정을 소비자에게 직관적으로 전달하고자 했다. 특히 끝없이 펼쳐지는 청보리밭의 시각적 효과를 통해, 자연을 그리워하는 인간의 심리적 욕구(녹색갈증)를 청정라거-테라가 채워준다는 메시지를 담았다.

광고는 호주의 어느 보리밭에서 시작된다. 청보리밭을 가로지르는 기차 문을 ‘공유’가 열자, 청보리가 황금빛 보리로 도미노처럼 변하는 환상적인 장면이 펼쳐진다. 이후 기차 유리창 속 맥주 파도가 테라의 강력한 탄산 토네이도를 형성하며 리얼탄산이 되고 청정라거-테라를 시원하게 즐기는 공유의 모습으로 마무리된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr