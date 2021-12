파리크라상 케이크를 15분 안에…SPC그룹 섹타나인, 근거리 배송 '해피버틀러' 실시

[아시아경제 이승진 기자] SPC그룹의 계열사 ‘섹타나인’이 퀵커머스 서비스 '해피버틀러'를 선보인다고 2일 밝혔다.

퀵커머스는 고객이 상품 주문 시, 도심 물류거점을 활용해 15분~1시간 이내 상품을 배송해주는 서비스다. 섹타나인은 1인 가구 증가, 코로나19로 인한 온라인 장보기 활성화 등 변화에 적극적으로 대응하고자 해피버틀러를 선보이게 됐다.

섹타나인은 자체 배달 전문 플랫폼 해피오더앱을 비롯, 해피페이 및 해피라이브 등 커머스 사업 운영경험을 바탕으로 소비자에게 차별화된 서비스를 제공할 계획이다.

해피버틀러는 일상에서 즐거움을 선사한다는 ‘해피’와 집사라는 뜻의 ‘버틀러’를 조합해 집사처럼 소비자들의 가장 가까운 곳에서 생활 편의상품을 빠르고 완벽하게 배송하는 장보기 집사라는 의미를 담은 이름이다.

‘해피버틀러’는 롯데슈퍼와의 제휴를 통해 가공식품, 신선식품, 생활잡화, 과일, 야채 등 일반적인 퀵커머스 제공 물품 외에도, 파리크라상 케이크, 배스킨라빈스 아이스크림 등 SPC브랜드 제품을 함께 주문할 수 있는 것이 큰 장점이다. 기업형 슈퍼마켓(SSM)의 특성과 SPC그룹의 플랫폼 및 제품 경쟁력을 결합해 빠른 배송과 다양한 아이템을 만나볼 수 있다. 단, SPC그룹 브랜드 상품은 유통채널로 공급 가능한 제품 위주로 판매되며, 품목은 지속적으로 확대할 계획이다.

해피버틀러는 퀵커머스 시장이 가장 활성화된 서울 강남 일대에서 시범적으로 운영되며, 향후 수도권 등 점진적으로 서비스 범위를 확대해 나갈 예정이다.

해피버틀러는 해피오더앱 내에서 사용이 가능하다. 해피오더앱 메인에서 해피버틀러 버튼을 누르면 바로배달 및 예약배달(당일 한정) 중 선택 할 수 있으며, 제품 주문 및 결제 완료 시 선택한 배달 방법에 따라 배송이 진행된다. 해피버틀러는 1만원 이상 주문 시 이용 가능하고, 해피포인트 적립 혜택이 상시 제공된다.

섹타나인은 해피버틀러 출시를 기념해 모든 이용 고객을 대상으로 배달비 무료 및 3000원 할인 혜택 등 다양한 이벤트를 진행한다.

섹타나인 관계자는 “변화하는 시장 및 소비자 트렌드에 적극 대응하고, 자체 플랫폼 사업을 확대하기 위해 해피버틀러를 론칭하게 됐다”며 “해피포인트, 해피오더, 해피페이 등 기존 커머스 사업 운영과 더불어 퀵커머스 서비스를 새롭게 선보임으로써 섹타나인만의 디지털 플랫폼 역량을 갖췄을 뿐 아니라, 향후 다양하고 확장된 파트너쉽을 통해 새로운 고객 경험 제공에 집중할 것”이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr