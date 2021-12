GS25, 내년 가맹점에 '역대 최대' 1800억원 상생 지원

일상회복 상생지원금 20만원 일괄지급

사기 보상 피해보험 본부 지원 등 추가

[아시아경제 조인경 기자] GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 코로나19로 어려움을 겪어 온 가맹점주들을 위해 내년 한해 1800억원 규모를 지원한다.

GS25는 1일 서울 역삼동 본사에서 오진석 부사장과 주요 임직원, 가맹경영주협의회 회장단이 참석한 가운데 '2022년 비전공유회'를 열고 이같은 내용을 담은 '2022년 가맹점 상생 지원안'을 발표했다고 2일 밝혔다.

내년 상생 지원안의 금액은 올해 GS25 가맹본부가 가맹점에 지원한 1500억원 규모보다 300억원 늘어난 1800억원 수준으로 역대 최대 규모다. 여기에 ▲일상 회복 상생 지원금 일괄 지급 ▲사기 보상 피해 보험 본부 지원 ▲10년차 장기 운영 지원 혜택 ▲재계약 지원금 인상 ▲프레시푸드 활성화 판촉 지원 확대 ▲뉴 콘셉트 점포 투자 강화 등을 추가로 신설했다.

일상회복 상생지원금은 코로나19로 인한 재난지원금의 성격으로, 가맹본부에서 오는 8일 전국 모든 GS25에 20만원씩 일괄 지급한다. GS25 관계자는 "코로나19의 악조건 속에서도 점포 운영을 위해 최선을 다한 경영주들에게 감사함을 표현하고 단계적 일상회복에 진입하는 시점에 전 점포의 조속한 정상화와 영업 활동을 격려하기 위해 마련했다"고 설명했다.

사기 보상 피해보험 본부 지원 제도는 GS25에서 판매하는 구글 기프트 카드 등 유가증권 상품의 가맹점 보이스 피싱 피해를 예방하고자 2022년 상반기 내 도입되며, 보험료는 전액 본부가 부담한다. 10년차 장기 운영 경영주들을 위해서는 건강검진을 받을 수 있도록 하고, 본부 임차 점포의 가맹 재계약 시 지원금 확대와 프레시푸드 판매 활성화를 위한 판촉비 지원도 늘렸다.

이밖에도 상권별 다양한 콘셉트의 GS25 가맹점을 전개하기 위해 신선 강화형 GS25, 푸드·카페형 GS25 등 '뉴 콘셉트 가맹점'에 대한 투자와 지원도 확대하기로 했다.

오진석 GS리테일 부사장은 "코로나19로 어려움을 겪어 온 GS25 가맹 경영주들을 위해 지급되는 일상회복 상생지원금은 업계 최초의 자율적 상생지원 사례"라며 "2017년부터 자율적으로 경영주들과 상생안을 협의하고 비전을 공유해 온 GS25가 프랜차이즈 업계의 모범적 역할을 하며 ESG 경영 강화 활동을 선도해 가겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr