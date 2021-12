요기요, 연말 맞아 '위대한 할인' 이벤트 진행

한 달 간 치킨부터 점심까지 할인 혜택

[아시아경제 김철현 기자] 요기요는 12월을 맞아 다양한 할인 혜택을 제공하는 연말 이벤트를 본격 진행한다고 2일 밝혔다.

요기요는 배달음식 대표 주자인 치킨을 시작으로 다양한 메뉴를 할인하는 '위대한 할인'과 함께 한 달간 점심 메뉴를 할인해주는 '런치타임' 할인 이벤트를 진행한다.

먼저 '위대한 할인' 치킨편 이벤트 프로모션에서는 오는 5일까지 대표 프랜차이즈 치킨을 최대 8000원까지 할인 받아 주문할 수 있다. 요기요 멤버십 구독 할인 서비스 '요기패스' 사용자는 5000원 추가 할인도 받을 수 있다.

12월 한 달간 요기요 회원이라면 누구나 할인 받아 점심식사를 즐길 수 있는 '런치타임' 이벤트도 진행된다. 요기요에서 메뉴를 주문하면 11시부터 오후 2시까지 3시간 동안 모든 카테고리의 메뉴를 최대 1만원까지 할인 받을 수 있는 쿠폰이 제공된다.

박채연 요기요 마케팅본부장은 "올해 연말은 언제 어느 곳에서나 요기요와 함께 따뜻하고 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"면서 "특히 할인 구독 서비스에 멤버십의 강점을 결합한 요기패스와 함께라면 차별화된 할인 혜택이 제공된다"고 말했다.

