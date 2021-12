이재명, '나가수' 김영희 전 PD 영입한다

미디어·홍보 분야의 역할 맡을 듯

[아시아경제 장세희 기자]더불어민주당 이재명 대선후보가 1일 예능프로그램 '나는 가수다' 등을 연출한 김영희 전 MBC 콘텐츠총괄 부사장을 영입한 것으로 확인됐다. 김 전 부사장은 이 후보 선대위에서 미디어·홍보 분야의 역할을 맡게 될 것으로 보인다.

최근 '1호 외부인재'로 육사 출신의 '30대 워킹맘' 조동연 서경대 군사학과 교수를 공동상임선대위원장으로 영입한 데 이은 외부인재 수혈이다.

민주당 선대위는 오는 2일 오전 이 후보가 여의도 당사에서 직접 이 전 부사장 영입을 발표할 예정이라고 밝혔다.

이 전 부사장은 이른바 '쌀집 아저씨'라는 별명으로 대중에게 익숙하게 각인된 스타 PD다.

1986년 MBC에 입사한 그는 몰래카메라와 양심 냉장고로 '일요일 일요일 밤에' 등 MBC 예능의 전성기를 열었다.

앞서 국민의힘 윤석열 후보 측에서도 김 전 부사장의 선대위 영입을 추진한 것으로 알려졌다.

