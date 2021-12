순천대 ICT융합공학부 여현 교수 연구팀, 한국지식정보기술학회 추계학술대회 '우수논문상' 수상

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천대학교(총장 고영진)는 ICT융합공학부 여현 교수 연구팀이 한국지식정보기술학회 추계학술대회에서 스마트 축산 관련 논문으로 ‘우수논문상’을 수상했다고 1일 밝혔다.

연구팀은 이번 학술대회에서 총 3편의 논문을 발표했으며, 김승재 연구원의 ‘스마트 축산 양계장 조류 인플루엔자 예방을 위한 연구’가 우수 논문에 선정되는 성과를 거뒀다.

해당 논문은 조류 인플루엔자 예방을 위해 데이터 분석 기능이 탑재된 플랫폼을 활용한 것으로, 그중 질병 발생 의심 구역 조치 후 손실을 예방하는 시스템 구현 결과를 다뤄 주목받았다.

순천대 여현 교수는 “김승재 연구원은 ICT융합공학부 석사과정 재학 중에 논문 4건, 특허 출원 2건, 소프트웨어 8건, 스마트팜 분야 표준화 10건 등을 수행했으며, 전남인재평생교육진흥원의 연구인재 장학생에 선발되는 등 뛰어난 연구역량으로 학문 발전에 힘쓰고 있어 향후 훌륭한 연구자로의 성장이 기대된다”고 격려했다.

순천대 여현 교수는 김승재, 양광호, 정광훈 등 연구원들과 함께 스마트 농업 기술 개발 과제 연구를 수행하고 있다.

또한, 농업 분야 인공지능 및 기반 기술 연구를 통한 스마트 농업 표준분야 권위자로 본교에서 Grand ICT 연구센터를 운영하고 있으며, 대학정보통신연구센터(ITRC)협의회장을 맡아 스마트 농업 분야 융복합 인재 양성에 힘쓰고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr