내년 공공 SW·ICT 수요 5조4천억…정보보호 관련 25.2%↑

정부, 2일 내년 수요예보 온라인 설명회

[아시아경제 차민영 기자] 2022년 공공부문 소프트웨어(SW)·ICT 장비 수요가 5조3813억원으로 2021년 대비 8.9% 늘어날 전망이다.

과학기술정보통신부는 2일 '2022년 공공부문 소프트웨어(SW)·정보통신기술(ICT) 장비·정보보호 수요예보 온라인 설명회'를 연다고 1일 밝혔다.

과기정통부에 따르면 내년 공공부문 SW·ICT 장비 총 사업금액 예정치는 5조3813억원으로 2021년 예정치보다 4384억원(8.9%) 늘었다.

이 중 SW 구축은 3조9917억원으로 9.2% 늘었고, 상용 SW 구매가 3240억원으로 3.4% 증가했다. 컴퓨팅·네트워크·방송 등 ICT 장비는 1조656억원으로 9.4% 증가했다.

정보보안·물리보안 등 정보보호 관련 내용이 포함된 사업 금액은 1조394억원으로 전년 대비 25.2% 증가했고, 해당 사업 내 정보보호 관련 투자·구매예산은 6064억원이었다.

이번 설명회는 네이버TV, 카카오TV, 유튜브 등을 통해 볼 수 있다. 발표된 결과는 SW산업정보종합시스템, ICT장비 공공수요 정보시스템, 정보보호 산업진흥포털 등에서 확인할 수 있다.

김정삼 과기정통부 소프트웨어정책관은 "소프트웨어 산업을 위해 소프트웨어 사업 영향평가 결과반영을 의무화하는 등 공공사업 생태계를 혁신하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

한편, 정부는 소프트웨어진흥법 제41조(SW사업의 수요예보), 정보통신 진흥 및 융합 활성화 등에 관한 특별법 제29조(정보통신장비 수요예보), 정보보호산업의 진흥에 관한 법률 제6조(구매수요정보의 제공)에 따라 공공부문의 SW·ICT장비·정보보호 구매 수요와 SW·ICT장비·정보보호사업 추진계획을 매년 2회 조사해 발표한다. 11월에는 차년도 예정치, 3월에는 당해년 확정치를 발표한다.

