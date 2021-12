KT, 통신장애 보상 조회 서비스 종료

[아시아경제 구은모 기자] KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,000 전일대비 300 등락률 -0.99% 거래량 1,028,165 전일가 30,300 2021.12.01 15:18 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]KT, 가상화폐 그 이상 케이뱅크 가치 주목[종합]과기정통부 장관 만난 통신3사 CEO… “5G 설비투자 약속”“지하철 28㎓ 와이파이부터 농어촌 공동망까지” 정부, 5G 확대 속도낸다 close 는 1일 네트워크 장애를 겪은 고객이 보상 대상과 금액 등을 확인할 수 있도록 개설한 보상조회 홈페이지의 운영을 종료했다고 밝혔다.

KT는 이날 홈페이지에 "지난 10월 25일 발생한 인터넷 등 서비스 장애로 불편을 겪은 고객 여러분께 진심으로 사과드린다”며 “인터넷 등 서비스 장애 보상조회 서비스가 11월 30일로 종료됐음을 안내한다"고 공지했다.

KT가 고객 보상을 위해 개설했던 전담 지원센터도 운영을 마무리했다. 앞서 KT는 네트워크 장애 사태 대응 방안으로 지난달 5일부터 소비자 보상 전담 지원센터를 운영했다. 콜센터는 5일부터 18일까지, 보상조회 홈페이지는 15일부터 18일까지 운영할 방침이었다. 그러나 피해 대상이 전국 단위인 만큼 지원센터 운영 기간이 짧다는 지적이 나왔고, KT 측은 지원센터를 2주 연장해 전날까지 운영하기로 했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr